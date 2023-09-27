Bir varyant daha ortaya çıktı. Bu belirtileri hissettiğiniz an acile koşun

Omicron varyantından türediği belirlenen Pirola virüsünün 35 mutasyonu olduğu ve hızlı şekilde bulaştığı duyuruldu.

Bir varyant daha ortaya çıktı. Bu belirtileri hissettiğiniz an acile koşun

Dünya Eris varyantı ile uğraşırken yeni varyantın ortaya çıkması dikkat çekti.

Omicron varyantından türediği belirlenen Pirola virüsünün 35 mutasyonu olduğu ve hızlı şekilde bulaştığı açıklandı.

Semptomları şiddetli olan varyant aşıdan da kaçabiliyor. Şimdilik 7 ülkede ortaya çıkan virüsün Türkiye'de bir vakası olmadığı da bilgisine ulaşıldı.

Bağışıklık sistemi düşük olan, kronik rahatsızlığı olan ve 65 yaş üstü olan insanlarda görülmesi daha yüksek olasılık. Virüsün yayılmasının önlenmesi için tedbirler alınması da önem taşıyor.

Testler ve ilaçların varyanta çözüm olabileceği düşünülüyor.

Belirtiler kişiden kişiye değişkenlik gösterse de genel olarak belirtileri şu şekilde:

Ateş, baş ağrısı, kas ve vücut ağrıları, burun akıntısı, hapşırık, nefes alma zorluğu, boğaz ağrısı, şiddetli öksürük, halsizlik ve yorgunluk. Bu varyanttan korunabilmek için uyku düzenine dikkat edilmesi, halsiz olunması halinde evden çıkılmaması, sık sık havalandırma yapılması, sık sık ellerin yıkanması, kişilerle temastan uzak durulması, sağlıklı ve düzenli beslenilmesi, kalabalık ortamlardan uzak durulması ve maske takılması tavsiye edildi.

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