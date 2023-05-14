Bir vatandaş kovboy kıyafeti giyip oy kullanmaya atıyla geldi

İzmir Bornova’da at eğitmeni Faruk Ceren, oy kullanmaya at üstünde kovboy kıyafeti ile geldi.

Bir vatandaş kovboy kıyafeti giyip oy kullanmaya atıyla geldi

DHA’da yer alan habere göre, Bornova'da oturan at eğitmeni Ceren (47), oy kullanmak için sabah erken saatlerde sandık başına gitti.

Ceren, oy kullanacağı Bornova Yaka Şengül Mustafa Karaca İlkokulu'na at üstünde kovboy kıyafeti ile geldi.

k1.jpg

“GERGİNLİĞİ ATMAK İÇİN YAPTIM”
Okul bahçesindeki bir ağaca atını bağlayan Ceren, oyunu kullandı. Oy kullanma işlemi için okula gelen bazı ailelerin çocukları ise ata bindi.

k5.jpg

Faruk Ceren, "Demokrasinin gereğini yerine getirip, oy kullanmak için bugün sandığa atımla geldim. Gergin bir dönemden geçiyoruz. Bu gerginliği üzerimden atmak için araç yerine atımı tercih ettim. Hem keyifli bir yolculuk oldu hem de vatandaşlardan olumlu tepkiler aldım. Evime tekrar atımla döneceğim." dedi.

k3.jpg

k6.jpg

İlgili Haberler
Aydın'da bir grup seçmen efe kıyafetleriyle oy kullandı
Aydın'da bir grup seçmen efe kıyafetleriyle oy kullandı
AKP'li Savcı Sayan seçim yasaklarını tanımadı. Seçime iki saat kala mesajla oy istedi
SADAT Başkanı’ndan tehdit dolu paylaşım. Seçim güvenliğine ilişkin endişeler sürerken…
Erdoğan Ayasofya’da seçim yasaklarını ihlal etti
Ekşi Sözlük'e bir erişim engeli daha. Seçime 'bir’ kala
Öne Çıkanlar
Cumhurbaşkanlığı seçimini Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
Cumhurbaşkanlığı seçimini Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman yapılacak? 2023 seçim takvimi…
Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman yapılacak? 2023 seçim takvimi…
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçimlerde hangi oylar geçersiz sayılacak? 14 Mayıs’ta seçmenler oy verirken nelere dikkat etmeli?
Seçimlerde hangi oylar geçersiz sayılacak? 14 Mayıs’ta seçmenler oy verirken nelere dikkat etmeli?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Son Haberler
Oy kullanmak için Hatay'a dönenler yakınlarına kavuştu Güncel
Oy kullanmak için Hatay'a dönenler yakınlarına kavuştu
Almanya Ukrayna'yı ağırladı: 'Gerektiği sürece sizi destekleyeceğiz' Dünya
Almanya Ukrayna'yı ağırladı: 'Gerektiği sürece sizi destekleyeceğiz'
Dünya Eczacılık Günü ne zaman? 14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü önemi nedir? Keşfet
Dünya Eczacılık Günü ne zaman? 14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü önemi nedir?
AKP Sözcüsü Ömer Çelik oyunu kullandı Siyaset
AKP Sözcüsü Ömer Çelik oyunu kullandı
Aslı Enver ve eşi oy kullanmak için Roma'dan geldi. Tatillerini yarıda kestiler Magazin
Aslı Enver ve eşi oy kullanmak için Roma'dan geldi. Tatillerini yarıda kestiler
YSK'dan mühür kararı geçerli sayılacak Güncel
YSK'dan mühür kararı geçerli sayılacak
İslahiye'de 900 depremzede konteynerde oy kullandı Güncel
İslahiye'de 900 depremzede konteynerde oy kullandı