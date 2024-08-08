Bir yasak da sokak röportajlarına geliyor. RTÜK Başkanı duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bir yasak da sokak röportajlarına geliyor. RTÜK Başkanı duyurdu

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, dezenformasyona yol açtığını iddia ederek sokak röportajlarının RTÜK'ün takibinde olduğunda söyledi.

RTÜK Başkanı Şahin'in açıklamaları bir yasak da sokak röportajlarına mı geliyor sorusunu akıllara getirdi.

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sadece verilmek istenen mesaj doğrultusundaki görüşlerin yer aldığı röportajlarda, sanki genelin sesiymiş veya toplumun büyük bir kesiminin görüşüymüş gibi yansıtılan vatandaş fikirleri, nesnellikten uzak, maksatlı yönlendirici tarafıyla dezenformasyona yol açmaktadır. Bu tarz yanıltıcı röportaj teknikleri, kitleleri bilinçli olarak etki altına almak amacıyla kullanılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla sokak röportajı içeriklerinin RTÜK takibine alındığını duyurdu.

Şahin’in paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"MANİPÜLE EDİCİ"

Kamuoyunun dikkatine! Zaman zaman gerek ulusal televizyonlarda tespit ettiğimiz gerekse bazı sosyal medya mecralarında yayınlanan ‘Sokak Röportajları’ veya ‘Vatandaşın Görüşü’ gibi çeşitli adlarla sunulan halk mülakatları, kamuoyunu manipüle edici yönüyle evrensel basın meslek ilkeleri ile basın etik değerlerine aykırılık teşkil edecek boyutlara ulaşmıştır.

"SOKAK RÖPORTAJLARI DEZENFORMASYONA NEDEN OLUYOR"

Ekonomik ya da siyasi yönlendirmeler yapmak amacıyla ‘Sokağın Sesi’ adı altında masumane bir formatta pazarlanan röportajlar, ancak ve ancak yayıncısının öznel fikrini destekleyen görüşler olarak dikkat çekmektedir. Sadece verilmek istenen mesaj doğrultusundaki görüşlerin yer aldığı röportajlarda, sanki genelin sesiymiş veya toplumun büyük bir kesiminin görüşüymüş gibi yansıtılan vatandaş fikirleri, nesnellikten uzak, maksatlı yönlendirici tarafıyla dezenformasyona yol açmaktadır.

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