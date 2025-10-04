Bir Yeşilçam yıldızı daha kaydı! Recep Bülbülses hayatını kaybetti

Kaynak: Haber Merkezi
Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından Recep Bülbülses, uzun süredir mücadele ettiği astım hastalığına yenik düşerek 60 yaşında hayatını kaybetti.

Nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Bülbülses, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ünlü oyuncu, solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

7.webp

BUGÜN DEFNEDİLECEK

Recep Bülbülses, bugün sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verilecek.

7u.webp

RECEP BÜLBÜLSES KİMDİR?

Mardin doğumlu Recep Bülbülses'in sinema kariyeri, 1983 yılında rol aldığı 'Kardeşim Benim' filmiyle başladı. Sinemadaki düşüşün ardından müzik kariyerine yönelen Bülbülses, 60'ın üzerinde filmde rol aldı ve bunlardan dört tanesinde başrol oynadı. 'Patroniçe' (1987) ve 'Acıların Çocuğu' (1985) gibi unutulmaz yapımlarda da rol alan Bülbülses, Yeşilçam'a önemli katkılar sağladı.

t.webp

