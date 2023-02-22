Tuba Ünsal'dan alkışlanacak hareket. Yuva arayan can dostlar için duyuru yaptı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin toplam 11 ilde yıkıma yol açtı. Felaket sonrası sanat camiası tek yürek oldu. Bağış ve yardım çağrıları için sosyal medya hesaplarını kullanan ünlüler, 6 Şubat'tan bu yana pek çok paylaşım yaptı. Bu isimlerden biri de oyuncu Tuba Ünsal oldu.

Depremzedeler haricinde sokak hayvanları için de sık sık yardım çağrısında bulunan Ünsal, son olarak yuva aranan iki köpeğin videosunu paylaşarak, takipçilerine seslendi.



"ARTIK SİSTEMİ SÖYLEMEME GEREK YOK"

Ünlü isim, Instagram sayfasının hikayeler bölümünden yaptığı paylaşımda "Artık sistemi söylememe gerek yok. Sahiplenilen canların bir yıllık mama ve hastane masrafları bende. Hadi, yaparız bu tatlışa da güzel bir yuva" ifadelerini kullandı.