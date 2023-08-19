Bir zam haberi de Hacettepe Üniversitesi’nden: Yurtlara yüzde 44 zam

Akdeniz Üniversitesi, Marmara Üniversitesi derken şimdi de Ankara’da Hacettepe Üniversitesi öğrencileri fahiş zamların altında ezilmek isteniyor.

Röportajlık'tan Berat Karaaslan'ın haberine göre; Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı Sıhhiye ve Beytepe’de 4 kişilik yurtlar 980 tl, Beytepe Öğrenci evlerinde bazı bloklar 2740 bazıları ise 2440 TL oldu. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4. Sınıf öğrencisi Türkiye Komünist Gençlik (TKG) üyesi Buse Eylül Onat ile zamları konuştuk. Onat, Hacettepe’de yurt ücretlerine her sene zam yapıldığını anlattı.

Röportajlık’a konuşan Onat şunları söyledi: “Kampüsümüzü rant alanına çevirdiler. Yurtları, kantinleri kamuya ait ne varsa öğrenciye fayda ilkesinden çıkarıp kar elde etme amacına yönlendirdiler. Elbette bu son birkaç yılın problemi değil, sistemsel bir problem. Son yıllarda da kampüslerimizde bunu pervasızca yapıyorlar. Bu sene yaşadığımız da bu. Yurt ücretlerine gelen zamlarla bizim öğrenim hayatına devam etmemiz çok zor.”

%44 zam gelen yurtların şartlarının kötü olduğunu aktaran Buse “Odalarda dört kişi kalıyoruz. Yurtlar zaten çok küçük kendimize ait bir alanımız yok. Hijyen anlamında zaten ciddi sorunlar yaşıyorduk üstüne geçen sene odalardaki temizliği de kaldırdılar. Sadece koridor ve ortak alanda bulunan banyo ve tuvalet temizleniyordu. Hafta sonları tuvalet ve banyo da temizlenmiyordu. Ciddi anlamda personel eksikliği var, covid bahanesiyle personel azaltımına gittiler. Çalışanlar üzerine de büyük bir yük yüklediler. Hem emekçiler olarak hem de öğrenciler olarak sorunlar yaşıyoruz. Bizler temel haklarımıza kadar savaş açmış bu düzenle mücadelemizi vermeliyiz. Piyasacı bu düzene karşı TKP saflarında mücadelemizi büyütelim.”

Çeşitli sebeplerden dolayı örgün öğretim süresini aşan öğrencileri ise daha kötü bir durum bekliyor. Üniversite SKS Daire Başkanlığının yaptığı açıklamaya göre öğrenciler yurtsuz kaldı. Üniversitenin yaptığı açıklamanın ilgili kısmı şu şekilde:

“Geçmiş yıllarda çeşitli nedenlerle artık yıl öğrenci sayılarının boş yatak kapasitesinin %5’inin çok üzerine çıktığı görülmüştür. Söz konusu durumun sürdürülmesi, üniversitemizi yeni kazanan öğrencilere yurt imkanı sunamamak anlamına geldiği için ve Yönergemizde var olan %5 sınırlaması nedeniyle artık yıl öğrencilerinin tümünü yurtlarımızda barındırma imkanımız kalmamıştır.”