Bir zam haberi de Spotify'dan geldi

Spotfiy''da abonelik ücretlerine zam yapılacağı ifade edildi.

Ocak ayında uygulamaya yüzde 42 oranında yapılan zammın ardından vatandaşlar "yine yüklü bir zam mı geliyor" diye sormaktan kendini alamadı.

Önümüzdeki hafta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) için fiyatlarını güncelleyecek Spotify'ın bu kararının Türkiye'yi de etkileyeceği ifade edildi.

ABD merkezli haber kaynağı Wall Street Journal‘a göre Spotify, önümüzdeki ay standart (Bireysel) abonelik planına 1 dolarlık zam yapacak. Böylelik aylık fiyatı, 9,99 dolardan 10,99 dolara yükselecek. Kaynağa göre bu zam, yalnızca ABD ile sınırlı kalmayacak. Diğer ülkelerde geçerli abonelik ücretlerine de önümüzdeki aylarda artış yapılması bekleniyor.,

Mevcut fiyat: 9,99 dolar

Zamdan sonra beklenen fiyat: 10,99 dolar

Türkiye'de ise güncel fiyatlar şöyle:

Öğrenci: 14,99 TL/ay

Bireysel: 29,99 TL/ay

Duo: 39,99 TL/ay

Aile: 49,99 TL/ay