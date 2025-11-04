MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısında gündemdeki başlıklara dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, tutuklu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için "Demirtaş hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" sözlerini kullandı.

MHP’NİN RESMİ HESABINDA HALA DURAN PAYLAŞIM!

MHP’nin resmi sosyal medya hesabındaki 2024 tarihindeki paylaşımında Bahçeli’nin Demirtaş’a yönelik 'terörist' sözlerinin hala durduğu görüldü.

Bahçeli şu sözleri söylemişti:

“Terörist Demirtaş’ın ve 6-8 Ekim olaylarını azmettiren diğer bölücülerin ceza almasına hukuksuzluk demek, itiraz etmek, karşı gelmek devlete ve millete en ağır hakaret olup bunun yumuşama ortamına zarar verdiğini ileri sürmek art niyetlilik, terör seviciliği ve ikiyüzlülüktür.”

BAHÇELİ’NİN DEMİRTAŞ’LA İLGİLİ GEÇMİŞTEKİ SÖZLERİ!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tüm teşkilatlarına gönderdiği genelgede, Selahattin Demirtaş'a "terörist", çoklu baro teklifine karşı yapılan eylemlere "Demokratik bir hak değil, densiz bir zorlama" demişti.

Bahçeli, "Terörist Demirtaş'ın tutukluluğunu adalet ve demokrasinin yokluğuna bağlayan Kılıçdaroğlu, bu izansız üslubu kanalıyla PKK'nın gölgesine sığınmıştır. Aziz Atatürk'ün kemiklerini sızlatan bu şahsın devirdiği çamlar haddi ve hududu çoktan aşmıştır” ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ, DEMİRTAŞ'IN SERBEST BIRAKILMASINA KARŞI ÇIKMIŞTI!

Bahçeli, 31 Mayıs 2022 tarihli partisinin grup konuşmasında şunları söylemişti:

“Selahattin Demirtaş’ın, Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız.” Biz söylemekten yorulduk, Kılıçdaroğlu duymaktan yorulmadı. Duvara konuşsak dile gelirdi, suya yazı yazsak hedefine ulaşırdı, sanırsınız yüzü kösele derisi, bana mısın demiyor. Sayın Kılıçdaroğlu, sana söyleye söyleye şu gerçeği kafana sokacağım, bundan da asla vazgeçmeyeceğim; sen inkar etsen de, Selahattin Demirtaş teröristtir, haindir, bölücüdür, Türkiye düşmanıdır.”