Turhan Çömez canlı yayında açıklama yapacağı tarihi açıkladı. Saray'ı uykusuz bırakacak paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski doktoru İYİ Partili Turhan Çömez’den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Erdoğan’ın “George kim ya, Helga kim ya? Millet sokakta, aç açık, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Fransa öyle, İngiltere öyle, Almanya öyle.” açıklamasına atıfta bulunan Çömez canlı yayında konuyla ilgili açıklama yapacağı tarihi açıkladı.

YARIN AKŞAM DA TÜM TÜRKİYE ÖĞRENECEK

Twitter hesabından paylaşım yapan Çömez; “Doğru, onlar bilmiyor da AKP çocukları çok iyi biliyor ne yapacağını. Yarın akşam da tüm Türkiye öğrenecek.” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ

The Economist dergisinin kendisi ile ilgili kapağına tepki gösteren Erdoğan, "İngiliz The Economist benimle ilgili yine bir şeyler söylemiş. Dedim ya 'Türkiye'nin kaderini İngiliz The Economist mi belirleyecek?' Benim milletim belirleyecek, milletim" dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Benim Mehmet'im, Ahmet'im, Hüseyin'im, Hasan'ım, Ayşe'm, Fatma'm, Hatice'm, onlar belirleyecek. George kim, Helga kim ya? Onlar kendi ülkelerinin şu anda kaderini belirleyemiyor. Millet sokakta aç, açık... Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Fransa öyle, İngiltere öyle, Almanya öyle... Ama Türkiye böyle! 2023'te hata yapma lüksümüz yok."