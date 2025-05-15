Bir zamanlar Süper Lig'e damga vurmuştu: İn cin top onuyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bir zamanlar Süper Lig'e damga vurmuştu: İn cin top onuyor

Geçmiş yıllarda Süper Lig'de adeta fırtına gibi esen Denizlispor'da işler iyi gitmiyor. Bölgesel Amatör Lig'e düşen Ege ekibinde işten çıkarılan personeller mağdur edildiklerini iddia ettiler.

Bölgesel Amatör Lig’e düşen yeşil-siyahlılar, mali sıkıntılar nedeniyle idari kadro dışında kalan tüm çalışanlarını işten çıkardı.

400 milyon TL’yi aşan borç yükü altında ezilen kulüpte yalnızca 5 idari personelin görevine devam edeceği öğrenildi.

DENİZLİSPOR'DA PERSONELLER İSYAN ETTİ

Kulübe yıllarını veren çalışanların son üç aydır maaşlarını alamadığı ve işten çıkarılmalarının ardından tazminat haklarının da karşılanmadığı iddiaları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Mağdur olan personel, yaptığı ortak açıklamada, "Kulübümüz için fedakârca çalıştık, zor zamanlarda bile görevimizi yerine getirdik. Ancak yaşadığımız mağduriyetin duyulmasını önemli görüyoruz" ifadeleriyle seslerini duyurmaya çalıştı.

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YÖNETİM AÇIKLAMA YAPMADI

Tüm bu gelişmelere rağmen Denizlispor yönetimi konuya ilişkin sessizliğini koruyor. Spor camiasında tepkiyle karşılanan bu kararın, kulübün geleceğini nasıl etkileyeceği merak konusu. Çalışan haklarını ve iş güvencesini ciddi şekilde sarsan bu gelişme, Denizlispor’un iç dengelerinde büyük bir kırılma yaşandığını gözler önüne seriyor.

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