Bir zincir markette 20 gündür yumurta satılmıyor. Yumurta fiyatları yükseldi raflar boş kaldı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir zincir markette 20 günden beri yumurta satılamıyor.

Gezen tavuk yumurtası, doğal köy tavuğu ve serbest gezen tavuk yumurtası diye diye grup grup ayırırken, her şeye gelen peş peşe zamlar yumurta fiyatlarını yükselttikten sonra raflarını boşalttı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde market, bakkal ve pazarlarda çok az sayıda yumurtaya ulaşılırken bir zincir markette 20 günden beri yumurta satılamıyor.

Türkiye’de görülen, ekonomik kriz zamları arka arkaya getirdi. Yükselen fiyatlar karşısından hem üretici hem aracı hem de tüketici zorluk çekiyor. Bir ürünün fiyatı her markette farklılık gösteriyor aralarındaki makas devasa boyuta ulaşıyor.

Temel ihtiyaçların bile günden güne zam geldiği Türkiye’de vatandaş her gün alım gücünü daha kaybediyor. Temel gıdaya erişimin neredeyse tükendiği enflasyonist etkiler vatandaşın kamburu olmaya devam ediyor.

Yumurta da değişkenlik gösteren ürünler arasında yer alıyor. Yumurtanın ortalama tane fiyatı 5-6 lira arasında değişirken, gelen son zamlarla beraber mayıs ayı ortaları itibariyle raflarda yerini alamaz oldu.

MASRAF ARTTI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ÜRETİCİ KAPATTI

Yumurtaların aniden piyasadan çekilmesine ilişkin kapsamında, üretimde yemden suya kadar olan artışlar sebebiyle küçük çaplı üreticilerin artık ekonomik çöküş yaşadıkları belirtildi.

Marmaris’te semt pazarı satıcısı olan Muhammed Kamil Akdoğan, “Yem fiyatları, pazara geliş gidişteki yakıt, elektrik, su ve diğer giderleri topladığımızda ürettiğimiz yumurtanın çok üzerinde maliyet oluşuyor. Bu nedenle üretimi bıraktık. Sadece kendi yiyeceğimiz kadar yumurta alıyoruz o kadar” ifadelerini kullandı.

GEZEN TAVUK YUMURTASI SON OLARAK 5,75 TL DÜZEYİNDEYDİ

2023 Aralık’ta 30’lu yumurta 40-50 TL’yken bir yıllık sürede yaklaşık ikiye katlanarak 2024 yılbaşında pazarlardaki satış fiyatı 110 TL’ye kadar yükselmişti.