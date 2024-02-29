Bira göbeği olan erkekler dikkat! Bilimsel araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı

Karın bölgesinde fazla yağ bulunan ve ailelerinde Alzheimer hastası olan kişilerin beyin fonksiyonları daha zayıf olduğu bildirildi.

Araştırmacılar, karaciğer ve pankreasta yağlanmanın demans riskini artırabileceğini düşünüyor.

Ancak bu etkinin kadınlarda görülmediği belirtildi.

“BİLİŞSEL PERFORMANS VE BEYİN BÜYÜKLÜĞÜ AZALIYOR”

Rutgers Health'ten Michal Schnaider Beeri, “Orta yaşlı erkeklerde, Alzheimer riski yüksek olanlarda, pankreastaki yağ miktarı arttıkça, bilişsel performans ve beyin büyüklüğü azalıyordu.” dedi.

Araştırmacılar, aile geçmişinde Alzheimer olan 204 sağlıklı orta yaşlı kişi üzerinde deney yaptı.

Sonuç olarak, karın yağı fazla olan erkeklerin bilişsel yetenekleri daha kötüydü.

Daha önce yapılan çalışmalar, beden kitle endeksi yüksek olan erkeklerin demans olma olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koymuştu.

Fakat bu yeni araştırma, asıl sorunun orta yaşta göbek yağı olduğunu ileri sürüyor.

“KARIN YAĞI OLDUĞUNU GÖSTERİYOR”

Sheba Tıp Merkezi'nden Sapir Golan Shekhtman ise, “Bulgularımız, beden kitle endeksi ile biliş arasındaki bağlantıdan daha güçlü ilişkiler gösteriyor; bu da, bilişsel işlevselliği ve demans riskini etkileyen faktörün beden kitle endeksi değil, karın yağı olduğunu gösteriyor.” şeklinde konuştu.

Çalışma Obesity dergisinde yayımlandı.