Bira Partisi kurdu yüzde 8,3 oy aldı

2015 yılında, doktor ve rock müzisyeni Dominik Wlazny'nin mizah amacıyla kurduğu Bira Partisi, aşırı sağ partilerin anketlerde açık ara farkla önde olduğu bir zamanda başta sol partilerin seçmenleri olmak üzere çeşitli partilerin seçmenlerden oy alabilme potansiyeli taşıyor.

37 yaşındaki Wlazny, gerçekleştirdiği açıklamada, "Evet, Bira Partisi önümüzdeki parlamento seçimlerine katılacak. Çok fazla destek alıyoruz. Bu durum bizi motive ediyor" açıklamasında bulundu.

Ocak ayında yaptığı açıklamada, seçimlere katılmanın yeterli fon toplanıp toplanmadığına bağlı olduğunu ve bunu da üye sayısını "yaklaşık 1,300 aktif üyeden" 20,000'e çıkararak başarmayı öngördüğünü ifade eden Wlazny, koyduğu hedefin henüz çok gerisinde bulunduğu kabul etti.

Bira Partisi 2019 yılında yapılan son parlamento seçimlerinde yüzde 0.1 oy alabilmişti ancak Wlazny 2022'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 8.3 oy almış ve 3’üncü olmuştu. Yapılan son anketler, Bira Partisi’ne verilen desteğin yüzde 5 ile yüzde 7 arasında olduğunu işaret ediyor.

Herhangi bir partinin parlamentoya girebilmesi için yüzde 4 oy alması gerekiyor. Bira Partisi daha önce kamu sağlık sisteminin iyileştirilmesi ve Viyana'da bira çeşmelerinin kurulması gibi konular hakkında kampanya yürütmüştü.