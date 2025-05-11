Biranda araç takla attı: Ölümle burun buruna kaldı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Beyoğlu’nda kaldırımda yürüyen bir yaya ölümden saniyeler kurtuldu. Yağmurda kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü refüje çarparak takla attı. Kaldırımda yürüyen kıl payı ölümden döndü.

Kaza, 10 Mayıs Pazartesi günü saat 15.15 sıralarında Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi Akyol Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşı yönden gelen otomobilden kaçmak için manevra yapan Necmi S., refüje çarparak takla attı. Sürücü, kazadan yara almadan kurtulurken, kaldırımda yürüyen yaya ise otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

ARACIN TAKLA ATTIĞI ANLAR KAMERADA

Kaza anı bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yokuştan inen sürücü, karşı yönden gelen araçtan kaçmak için manevra yapıyor. O sırada aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarparak takla atıyor. Kaldırımda yürüyen kişi ise kazadan son anda kurtuluyor.Aracın altında kalmaktan son anda kurtulan yayanın yaşadığı korku kameralara yansıyor. Kaza yapan sürücü ise çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarılıyor.Kaza sonra polis ekiplerinin inceleme başlatırken, otomobil daha sonra olay yerinden kaldırıldı.

Yaya ölümden saniyelerle kurtuldu! Otomobil refüje çarpıp takla attı

Yaya ölümden saniyelerle kurtuldu! Otomobil refüje çarpıp takla attı

Yaya ölümden saniyelerle kurtuldu! Otomobil refüje çarpıp takla attı

Yaya ölümden saniyelerle kurtuldu! Otomobil refüje çarpıp takla attı

Yaya ölümden saniyelerle kurtuldu! Otomobil refüje çarpıp takla attı

Yaya ölümden saniyelerle kurtuldu! Otomobil refüje çarpıp takla attı

Yaya ölümden saniyelerle kurtuldu! Otomobil refüje çarpıp takla attı

Yaya ölümden saniyelerle kurtuldu! Otomobil refüje çarpıp takla attı

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