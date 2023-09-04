Biraya büyük zam. Artık fiyatı 2 ayda bir artacak

Editör: Çağlar Bülent SANSAR

14 Mayıs seçimlerinin ardından peş peşe gelen sigara zamlarına bir yenisi daha eklendi.

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere bir sigara grubuna 5 TL zam geldiği duyuruldu.

Philip Morris sigara grubuna 5 liralık zam geldiğini duyuran Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sigara zammını duyurduğu tweetin altına bira zammıyla ilgili bir duyuru daha yazdı ve "Bu zamlar artık her 2 ayda 1 gelecek" dedi.

İçki ve bira zammının de yakın zamanda geleceğini duyuran Aybaş, "Biralara en az 7-10 tl arası zam geçişi bekleniyor" ifadelerini kullandı.