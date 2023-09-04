Biraya büyük zam. Artık fiyatı 2 ayda bir artacak

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sigara fiyatlarına yapılan zam sonrası bir zammın da biraya geleceğini açıkladı.

Biraya büyük zam. Artık fiyatı 2 ayda bir artacak

Editör: Çağlar Bülent SANSAR

14 Mayıs seçimlerinin ardından peş peşe gelen sigara zamlarına bir yenisi daha eklendi.

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere bir sigara grubuna 5 TL zam geldiği duyuruldu.

Philip Morris sigara grubuna 5 liralık zam geldiğini duyuran Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sigara zammını duyurduğu tweetin altına bira zammıyla ilgili bir duyuru daha yazdı ve "Bu zamlar artık her 2 ayda 1 gelecek" dedi.

İçki ve bira zammının de yakın zamanda geleceğini duyuran Aybaş, "Biralara en az 7-10 tl arası zam geçişi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

88.png

o.png

Öne Çıkanlar
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi 1'inci orta oyuncu Zehra Güneş mi oldu? Zehra Güneş kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi 1'inci orta oyuncu Zehra Güneş mi oldu? Zehra Güneş kimdir?
Ebrar Karakurt kimdir? Ebrar Karakurt kaç yaşında nereli?
Ebrar Karakurt kimdir? Ebrar Karakurt kaç yaşında nereli?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en değerli oyuncu MVP ödülünü Melissa Vargas mı aldı? Melissa Vargas kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en değerli oyuncu MVP ödülünü Melissa Vargas mı aldı? Melissa Vargas kimdir?
Bakırköy ruh hastalıkları servisinden rektörlük koltuğuna
Bakırköy ruh hastalıkları servisinden rektörlük koltuğuna
AKP'li ilahiyatçı Ebubekir Sofuoğlu Avrupa şampiyonu olan kadın milli voleybol takımını skandal sözlerle hedef aldı
AKP'li ilahiyatçı Ebubekir Sofuoğlu Avrupa şampiyonu olan kadın milli voleybol takımını skandal sözlerle hedef aldı
Özgür Demirtaş 'yazın kenara' dediği paylaşımını hatırlattı. Enflasyonda yüzyılın rekoru geldi
Özgür Demirtaş 'yazın kenara' dediği paylaşımını hatırlattı. Enflasyonda yüzyılın rekoru geldi
Son Haberler
Canan Karatay’ın öve öve bitiremediği besine İbn-i Sina yüzyıllar önce bakın ne demiş Sağlık
Canan Karatay’ın öve öve bitiremediği besine İbn-i Sina yüzyıllar önce bakın ne demiş
TÜİK’in açıkladığı enflasyon Merkez Bankası’nın beklentisini şimdiden geride bıraktı Ekonomi
TÜİK’in açıkladığı enflasyon Merkez Bankası’nın beklentisini şimdiden geride bıraktı
İspanya aşırı yağışlarla sarsıldı: 1 ölü Dünya
İspanya aşırı yağışlarla sarsıldı: 1 ölü
4 astronot 184 gün sonra uzaydan döndü Bilim
4 astronot 184 gün sonra uzaydan döndü
Cübbeli Ahmet AKP'ye veryansın etti. Putin bile yasakladı Güncel
Cübbeli Ahmet AKP'ye veryansın etti. Putin bile yasakladı
Meteoroloji’den Trakya için uyarı: Fırtına ve sağanak geliyor Güncel
Meteoroloji’den Trakya için uyarı: Fırtına ve sağanak geliyor