Biraya büyük zam. Artık fiyatı 2 ayda bir artacak

Editör: Çağlar Bülent SANSAR
14 Mayıs seçimlerinin ardından peş peşe gelen sigara zamlarına bir yenisi daha eklendi.
Bugünden itibaren geçerli olmak üzere bir sigara grubuna 5 TL zam geldiği duyuruldu.
Philip Morris sigara grubuna 5 liralık zam geldiğini duyuran Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sigara zammını duyurduğu tweetin altına bira zammıyla ilgili bir duyuru daha yazdı ve "Bu zamlar artık her 2 ayda 1 gelecek" dedi.
İçki ve bira zammının de yakın zamanda geleceğini duyuran Aybaş, "Biralara en az 7-10 tl arası zam geçişi bekleniyor" ifadelerini kullandı.