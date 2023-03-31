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Hülya Koçyiğit depremzedeleri ziyaret etti. "Birbirimizin ruhlarına dokunduk"

Hülya Koçyiğit, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum himayesinde Gaziantep Nurdağı konteynır kentteki depremzedeleri ziyaret etti. Koçyiğit, "Her zaman yanınızda olacağım" dedi.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 12:20
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"Birbirimizin ruhlarına dokunduk" Hülya Koçyiğit depremzedeleri ziyaret etti

Hülya Koçyiğit depremzedeleri ziyaret etti. ''Birbirimizin ruhlarına dokunduk''
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Hülya Koçyiğit, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum himayesinde Gaziantep Nurdağı konteynır kentteki depremzedeleri ziyaret ederek moral verdi. 

Hülya Koçyiğit ile birlikte 'Doğanın Anneleri Hareketi' üyeleri de ziyarette yer aldı. 

Hülya Koçyiğit, "Gaziantep Nurdağı konteynır kent ziyaretinde 'Doğanın Anneleri Hareketi' üyeleriyle birlikte depremzede vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Canım ülkemin güzel insanlarıyla, kardeşlerimle birbirinden değerli evlatlarımla her zamanki gini yan yana olduk. Sohbet ettik" dedi. 

Hülya Koçyiğit, duygularını şöyle sürdürdü: Birbirimizin ruhlarına dokunup yaralarımızı iyileştirmeye çalıştık. Yaşanan acıları unutmak imkansız ama bize; birlikte olmak, birbirimiz anlamak, dinlemek, acıyı bölüşmek ve paylaşmak iyi gelecek. Her zaman yanınızda olacağım. 


 

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