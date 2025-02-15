Birbirinden renkli etkinliklere sahne oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Birbirinden renkli etkinliklere sahne oldu

Ardahan’da 9'uncu Altın At Kristal Buz Festivali, Çıldır Gölü'nde birbirinden renkli etkinliklere sahne oldu. Festivalde, çekişmeli geçen karşılaşmalar sırasında attan düşen ciritçiler izleyenleri heyecanlandırdı.

Ardahan'ın doğal ve turistik zenginliklerinin tanıtılması amacıyla organize edilen 9'uncu Altın At Kristal Buz Festivali, Çıldır Gölü'nde birbirinden renkli etkinliklerle başladı. Ardahan Valiliği ile Çıldır Belediyesi tarafından düzenlenen festivale, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, Çıldır Kaymakamı Efe Kılıç, Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol konuşmalarının ardından Çıldır Gölü, birbirinden renkli etkinliklere sahne oldu.

Buz tutan göl üzerinde, atlı okçuluk, güreş gösterisi, cirit, rahvan at yarışı, dörtnal at yarışı, atlı kızak yarışı yapıldı. Eskimo usulü balık avının da yapıldığı festivalde, çekişmeli geçen karşılaşmalar sırasında attan düşen ciritçiler izleyenleri heyecanlandırdı. Festival, yöre halkının davul zurna eşliğinde halay çekmesiyle sona erdi.

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Birbirinden renkli etkinliklere sahne oldu
Birbirinden renkli etkinliklere sahne oldu