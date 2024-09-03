Birbirini yemek deyimi ne anlama geliyor?

Birbirini yemek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Her fırsatta anlaşmazlık yaşamak ve sürekli tartışma halinde olmak. Aralarındaki ilişki, adeta bir çatışma alanına dönmüştür ve her küçük mesele büyük kavgalara yol açar.

İki taraf da sürekli olarak karşı tarafı suçlar ve aralarındaki gerilim hiçbir zaman tam anlamıyla çözülmez, adeta bir güç mücadelesi içindedirler.

BİRBİRİNİ YEMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Aralarındaki ilişki, her fırsatta anlaşmazlık yaşayan ve sürekli birbirini yiyen iki kişinin bitmek bilmeyen bir mücadele alanına dönmüştü."