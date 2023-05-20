Birce Akalay Darth Vader kostümü giyerek sokak ortasında göbek attı

Oyuncu Birce Akalay, "Star Wars" hayranı arkadaşının doğum günü partisine katılırken Darth Vader kostümünü giydi. Bununla da yetinmeyen Akalay, sokak ortasında kostümle roman havası oynadı.

Birce Akalay Darth Vader kostümü giyerek sokak ortasında göbek attı

Editör: Özlem KIRAL

Oyuncu Birce Akalay, eğlenceli karakteriyle zaman zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

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Akalay, son olarak Star Wars film serisini seven arkadaşı için Darth Vader kostümü giydi.

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ARKADAŞININ DOĞUM GÜNÜ İÇİN GÖBEK ATTI

Kostüm giyerek Asmalımescit'teki arkadaşının yanına giderek sürpriz yapan başarılı oyuncu, sokak sanatçılarının çaldığı müziğe ayak durdurarak herkesin içinde roman havası oynadı.

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Akalay'ın sokak ortasından kostümle roman havası oynadığı anlar da çevredekiler tarafından kayda alındı.

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Instagram hesabından kostümlü fotoğraflarını paylaşarak arkadaşının doğum gününü kutlayan Akalay, "Duygularımı tarif etmem olanaksız. İlk günkü gibi, yıllardır olduğu gibi sonsuz olalım. Kalbimizin ve gerçekliğimizin sınırsızlığına hastayım. Doğduğun güne şükürler olsun. Varlığım, varlığına armağan olsun" ifadelerini kullandı.

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