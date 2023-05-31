Birce Akalay dolandırılmaktan kıl payı kurtuldu. "Biraz önce ucuz atlattım"

Oyuncu Birce Akalay, sosyal medya üzerinden kendisini dolandırmak isteyen bir siber suçluya dair paylaşımda bulundu. Bir arkadaşının hesabını taklit eden dolandırıcıyı yakaladığını söyleyen Akalay önemli bir uyarıda bulundu.

Birce Akalay dolandırılmaktan kıl payı kurtuldu. "Biraz önce ucuz atlattım"

İnternet kullanımının ve sanal dünyada yapılan alışverişlerin artmasıyla birlikte bu konuda yapılan dolandırıcılık vakalarında da artış yaşanıyor.

Milyonlarca insanın hesabı bu tarz yöntemlerle çalınırken, benzer saldırılara uğrayan ünlü isimler de hesaplarından yaptıkları uyarılarla takipçilerinin de aynı duruma düşmemesi için paylaşımlarda bulunuyor.

Benzer bir paylaşımda bulunan son isim oyuncu Birce Akalay oldu. Bir arkadaşının hesabını taklit eden şahıs tarafından dolandırılmaktan kıl payı kurtulduğunu söyleyen Akalay yaşadıklarını şu satırlarla paylaştı:

birce-akalay-ic.jpg

"Arkadaşlar siber suçlular azıtmış vaziyette! Arkadaşlarınızın kılığına girip çeşitli hilelerle sizlerin hesaplarınıza erişim sağlamaya çalışıyor aman diyeyim uyanık olun!

Sakın ha! Gerçekten arkadaşınız mı emin olmadan sizden çeşitli sebeplerle oy isteyen hesapların gönderdiği linklere şifrelerinizi girmeyin!

Ben biraz önce ucuz atlattım. Profili ben onu yakalayana kadar arkadaşım Dilara Karabay'ın profili gibiydi. Ben onu yakalayınca da önce IG user oldu ve sonra kayboldu. Bunlar delirmişler iyice. Aman diyeyim dikkat."

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