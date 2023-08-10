Birce Akalay hakkında yapılan haberlere tepki gösterdi

Katıldığı bir etkinlik çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan ve dijital kanalın diziyi oynatmamasına dair neden tepki göstermediği sorulan Akalay, "Ben bu konuyla alakalı fikrimi beyan etmek isteseydim sosyal medya hesaplarımdan yapabiliyorum" şeklinde bir açıklamada bulundu.

Gazetecilere 'Sorunuzu reddediyorum' çıkışı yapan Birce Akalay, 'Ata kızı' olduğunu dile getirdi. "Mevzu bahis Atatürk olduğu zaman ben ata kızıyım zaten. Çok fazla altını çizmeye gerek yok diye düşünüyorum" dedi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA

Yaptığı yorum ve açıklama üzerinden eleştirilmeye devam eden Birce Akalay, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve şunları söyledi:

Merhaba ilk defa yapacağım bunu ve son olsun diliyorum. Bulgi kirliliğine tahammülüm yok. Bugün bu coğrafyada sahip olabildiğim bağımsızlığın mimarı, kelimelere sığdıramadığım, Ata'm ile aramdaki ilişkiye dair mesnetsiz söylemlere hiçbir koşulda tahammül etmem söz konusu değildir.

Bu sorgulanamaz. Lütfen rica ediyorum olduğumuz yerden bir rüzgara kapılıp haddimizi aşmayalım. O hudut hele ki sosyal medyadan aşılabilecek bir hudut hiç değildir.

İkinci bir husus ise keşke bugün giyindiğimiz bu karalama ihtirası pelerinimizi, ülkemizin can damarları, geleceği olan çocuklarımız için olumlu bir seviyeye çevirip onlara sahip çıksaydınız çok isterdim. Çok değil bir hafta önce yine çağrı yaptım. Ama önemsemediniz TT olmadı mesela...

Yaklaşık 2019'dan beri bu ülkenin kanser hastası çocuklarına kulak verebilirdiniz canım kardeşim. Neden olmadı? Kardeşlerimizin hayatı için aynı bugünkü coşkunlu o ruhsatı talep edebilseydiniz çok isterdim ben mesela ama olmadı...

Neyse olmadı, hiçbirinize kızmıyorum. Sadece kalpler bu kadar karardığı için çok ama çok üzülüyorum. Ama umut hep var çünkü biliyorum, Aydınlık karanlıktan güçlüdür.