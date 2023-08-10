Birce Akalay'ın Disney tepkisizliğine Demet Akalın'dan sert yanıt

Şarkıcı Demet Akalın, Disney'in Atatürk dizisinin yayından kaldırılması hakkında konuşmak istemeyen Birce Akalay'a sert tepki gösterdi.

Birce Akalay'ın Disney tepkisizliğine Demet Akalın'dan sert yanıt

Disney'in Atatürk dizisini platformda yayınlamama kararına ünlü isimlerden tepki yağarken oyuncu Birce Akalay ve Hazal Kaya'nın olay hakkında yorum yapmak istememesi sosyal medyada gündem olmuştu. Birce Akalay'a Demet Akalın'dan sert tepki geldi.

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Birce Akalay'ın sosyal medya hesabı üzerinden gelen sorulara "Ben bu konuyla alakalı fikrimi beyan etmek isteseydim sosyal medya hesaplarımdan yapabiliyorum. Sorunuzu nazikçe reddetmek istiyorum. Mevzu bahis Atatürk olduğu zaman ben atakızıyım zaten. Çok fazla altını çizmeye gerek yok diye düşünüyorum" yanıtı tepki toplamıştı.

Bu cevabın üzerine Demet Akalın'dan Birce Akalay'a yanıt geldi: "Trafik polislerini bile şikayet etmiştin ama…"

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NE OLMUŞTU?

Güzel oyuncu, "Sete geldiğimizi söylememize rağmen ısrarla bir zanlı gibi araçtan indirildik. Belli ki beni tanımamıştı. Mecbur da değildi tanımaya ama taş kesildik." sözlerini paylaştı.

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