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Spor camiası depremde birçok acı kayıp verdi

Spor camiasında birçok branşta sporcular, antrenörler depremde hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 10:25
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Birçok branşta depremden dolayı acı kayıplar yaşandı

Spor camiası depremde birçok acı kayıp verdi
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Yüzyılın felaketi olarak tarif edilen ve Türkiye'nin 10 ilini etkileyen 2 büyük deprem sonrası herkes umutla enkaz altındaki yakınlarının çıkartılmasını beklerken, birçok kişi de ailesini, yakınını kaybetti.

Spor camiasında da birçok branşta sporcular, antrenörler deprem felaketinde vefat etti.

GÜREŞTE ACI KAYIP

Güreşte, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin sporlarını kurtarma çalışmaları devam ederken, bir yandan da acı kayıpların haberleri de geldi; Mehmet Eskisarılı, Ali Gürsoy, Eray Şimşek vefat etti. Aynı zamanda enkazdan çıkarılan takım antrenörü Ahmet Taş da tüm müdahalelere rağmen hastanede yaşamını yitirdi.

Bu arada güreş takımında Ozan Datlı, Hasan Sarıtürk, Aslan Ekiz, İbrahim Erden'i kurtarma çalışmaları sürerken Muhammed Gül, Hamza Çelik, Yusuf Eskisarılı, Ömer Faruk Çayır, Sezer Yıldız, Ahmet Taş, Utku Doğan, İbrahim kar, Mehmet Emin Demir de göçük altından çıkarılmıştı.

DİĞER BRANŞLARDA DA KAYIPLAR VAR

Kahramanmaraş TOHM sporcularından milli atıcı Sefa Bayraktar, Voleybolda; Malatya BŞB'nin iki milli sporcusu Emincan Kocabaş ve Mehmet Can Ağırbaş, Üzumdalı Gençlik ve Spor Kulübü forması giyen Bedir Terlik ve Hasan Ekşi, voleybolcu çift Betül Çoban Çakır ve Bedrettin Çakır'ı kaybettik. Hokeyde; Malatya'da görev yapan antrenör ve eski milli sporcumuz Hakan Akay, Adıyaman Ali Ege Spor Kulübü'nun 18 yaşındaki kalecisi Veysel Işık vefat etti. Öte yandan Hatay Voleybol Takımı'nın bulunduğu enkazda da çalışmalar sürüyor.

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