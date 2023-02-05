Eğitime kar engeli. Birçok ilde eğitime ara verildi

Kar yağışı haberlerinin ardından gözler okulların tatil olup olmama durumuna çevrildi. Bazı illerin valiliklerinden kar tatili açıklamaları gelmeye başladı. Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Bitlis, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Sivas'ta okullar 1 gün; Muş ve Bingöl'de ise okullar 2 gün tatil edildi.

23 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili pazartesi günü sona erecek ve 2. dönem için okullarda ilk ders zili çalacak. Ancak bu yıl yoğun kar yağışlarının okulların açılacağı tarihe denk gelmesi nedeniyle bazı illerde okulların tatil olması beklentisi oluştu.

MUŞ'TA İKİ GÜN TATİL EDİLDİ

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullar iki gün tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte buzlanma, fırtına ve kuvvetli yağış uyarısının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Bu uyarılar doğrultusunda 6-7 Şubat günü il genelinde eğitim-öğretime iki gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

BİNGÖL’DE DEVAM EDEN OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE EĞİTİME 2 GÜN ARA VERİLDİ.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak il merkezi ve tüm ilçelerimizdeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde 06-07.02.2023 Pazartesi ve Salı günleri eğitim öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

DİYARBAKIR VALİSİ AÇIKLADI

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, il genelinde okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu.

Vali Su, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenciler ve kıymetli velilerimiz, Diyarbakır'ımızda etkili olan kar yağışı nedeniyle, il genelinde; 6 Şubat Pazartesi eğitim-öğretime (örgün ve yaygın eğitime) 1 günlüğüne ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu personelimiz de idari izinlidir" ifadelerine yer verdi.

- İki gündür kar yağışının etkili olduğu Şanlıurfa’da da eğitime 1 gün ara verildi. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, 1 günlük kar tatilini sosyal medya hesabından duyurdu.

“Değerli evlatlarım, öğretmenlerim; Tatilinizi 1 gün daha uzattık” diyen Vali Ayhan, “Yarıyıl tatili bitti ama il dışından gelecek öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin güvenliği için 6 Şubat’ta okullarımız tatil. Bir gün daha kitaplarınızla ve yağan karla tatilin tadını çıkarın” dedi.

Öte yandan, Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

BİTLİS'TE EĞİTİME ARA

Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 302 köy yolu, ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 107 santimetreyi geçtiği kentte, merkez ile Güroymak ve Hizan ilçelerinde okullar 1 gün süre ile tatil edildi. Meteoroloji yetkililerinin özellikle pazartesi günü yoğun kar yağışı beklendiğini bildirmesinin ardından Bitlis Valiliği, merkez ile Güroymak ve Hizan ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat günü eğitime ara verildiğini açıkladı.

MALATYA VALİLİĞİ DE PAZARTESİ (06.02.2023) GÜNÜ OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİNİ DUYURDU.

- Adıyaman Valiliği, kar yağışı sonrasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 6 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu.

- Kahramanmaraş`ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Elbistan ve Çağlayancerit ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

SİVAS DA KARA TAKILDI

Sivas'ta beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik hastalığı olanların da bir gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.

GÖZLER VALİLİKLERDE

Konuyla ilgili gelişmeler için gözler valiliklerde. Kar tatili haberleri il valilikleri tarafından paylaşılıyor. İstanbul ve Ankara valiliği konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.