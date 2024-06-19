Birçok ili sıcak hava vurdu

Kaynak: AA
Birçok ili sıcak hava vurdu

Türkiye'nin birçok ilinde sıcak hava günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.

Trakya bölgesinde etkisini gösteren sıcak hava nedeniyle, Edirne'de hava sıcaklığı 36 dereceye ulaştı ve vatandaşlar serinlemek için kapalı çarşılar, parklar ve bahçeler gibi gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Sıcaklık, sokak hayvanlarını da etkiledi; kuşlar süs havuzlarının etrafında, sahipsiz köpekler ise gölgelik alanlarda zaman geçirdi. Kurban Bayramı tatili için şehre gelen yerli ve yabancı turistler de sıcaktan olumsuz etkilendi ve birçoğu serin kapalı alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti.

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Tekirdağ'da, dışarıda bulunan vatandaşlar sıcaktan korunmak için park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda dinlendi. Kırklareli'nde ise hava sıcaklığı 32 derece olarak ölçüldü ve sıcak hava sebebiyle cadde ve sokaklarda sakinlik gözlendi. Vatandaşlar, park ve bahçelerde gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.

Gaziantep'te hava sıcaklığı 39 dereceye ulaştı ve vatandaşlar serinlemek için park ve bahçelerde vakit geçirdi. Sıcaklık nedeniyle kentteki yaya ve araç trafiği sakinleşti. Bazı çocuklar, kentteki su birikintilerine girerek serinlemeye çalıştı.

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Şanlıurfa'da, Türkiye'nin en yüksek hava sıcaklıklarının yaşandığı şehirlerden biri olarak, yerel halk serinlemek için parkları ve yeşil alanları tercih etti. Termometrelerin 50 dereceyi gösterdiği kentte, çocuklar süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.

Havuzda serinleyen çocuklardan Abdulkadir Birgül, "Çok sıcak dayanamıyoruz. Mecbur havuzda serinliyoruz." dedi. Vatandaşlardan Mustafa Dişçi ise "Sıcaklıklar artık dayanılmayacak hale geldi. Sıcaktan korunmak için ara ara su içiyor, yüzümüze vurup serinlemeye çalışıyoruz. Bazen dayanılmayacak hale geliyor." şeklinde konuştu.

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Kilis'te de sıcak hava etkisini sürdürüyor. Sıcaklığın 40 dereceye ulaştığı kentte, vatandaşlar gölgelik alanlarda ve parklarda serinlemeye çalışıyor. Kentin işlek caddelerinde ise insanların sıcaklık nedeniyle dışarı çıkmadığı gözlendi. Musa Samancı isimli bir vatandaş, "Havalar çok sıcak. Çeşmede yüzümüzü yıkayarak ve parklarda gölgelik alanlarda oturarak serinlemeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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