Bire beş vermek deyimi ne anlama geliyor?

Bire beş vermek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Genellikle tarımda kullanılan bir terimdir ve genellikle buğday, arpa, nohut, fasulye gibi ürünlerin toplanma sürecinde geçerli olan bir ölçüyü ifade eder. Bu terim, toprağa ekilen tohumların, belirli bir miktarının karşılığında ne kadar ürün elde edildiğini belirtir.

Tohumların verimliliğini ölçmede kullanılır. Örneğin, bir dönüm toprağa ekilen bir kilogram nohut tohumunun, hasat zamanı geldiğinde bu tohumların kaç kilogram ürün verdiğini belirten bir hesaplama şeklidir.

BİRE BEŞ VERMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bu yıl fasulye gelirimiz bir beş verdi, çok şükür zararımız yok."