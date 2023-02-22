Birevim’den faizsiz araba ve motosiklet alma fırsatı

Takdir edersiniz ki, ekonomik şartlar; insanların araba ve motosiklet alma hayallerini ertelemelerine neden oluyor. Bu durumun farkına varan Birevim; tüketicilere faizsiz araba alma ve faizsiz motosiklet alma seçeneğini sunuyor.

Araba Alırken Hangi Hususlara Dikkat Edilmelidir?

İnsanlar; Birevim sayesinde diledikleri arabayı veya motosikleti satın alma şansına sahip olurlar. Fakat, araba satın almadan evvel birtakım hususlara dikkat edilmelidir.

- Her şeyden önce, ihtiyaçlar belirlenmelidir. Herkesin beğendiği aracın farklı özellikleri mevcuttur. Bazı insanlar; konfora önem verirler. Bazıları aracın geniş bir iç hacmine sahip olmasını arzu ederler. Aracın donanımı ve fiyatı da önemli kriterler arasındadır. İnsanlar; bu tür hususlara kafa yorarak nasıl bir araca veya motosiklete ihtiyaç duyduklarını kesinleştirebilirler.

- Arabalara ve motosikletlere meraklı olan insanların sayısı bir hayli fazladır. Bazı insanlar ise gelişigüzel bir modeli satın almayı arzu ederler. Ancak, arabanın özelliklerini bilmek son derece önemlidir. Bir başka deyişle, aracın avantajlı ve dezavantajlı yönlerinden haberdar olunmalıdır. Bunun yanı sıra, araç paketleri arasında karşılaştırmalar yapılmalıdır. Tüketiciler; faizsiz araba satın almadan evvel söz konusu detayları internetten araştırarak veya satış temsilcisine sorarak öğrenebilirler.

- Aracın yakıt türü; zannettiğinizden çok daha önemli bir detaydır. Elektrikli, dizel, benzinli veya LPG’li olmak üzere farklı araç seçenekleri vardır. Tüketiciler; satın almayı düşündükleri aracın yakıt türünü öğrenmelidirler. Söz konusu yakıt türünün ihtiyaçlarına ve bütçelerine uygun olup olmadığını araştırmalıdırlar.

- İşin bir de vergi kısmı bulunuyor. Araç satın almayı düşünenlerin birtakım masrafları göz önünde bulundurmaları şarttır. Başta motorlu taşıtlar vergisi olmak üzere periyodik bakım masrafları, araç onarım masrafları, trafik sigortası, park ve muayene ücretleri, kasko, köprü ve otoyol ücretleri, lastik değişim ücretleri gibi hususların bilinmesi ve hesaplanması gerekir.

- Aracın tüketicilerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek güçlü bir servis ağının bulunması son derece önemlidir.

- Son olarak, tüketici; aracı satın almadan evvel test sürüşü gerçekleştirmelidir.

Birevim tüketicilere neler vaat ider?

İnsanlar; sıradan bir otomobil veya motosiklet almak adına yıllarca çalışmak zorunda kalırlar. Fakat, yine de söz konusu maliyetin altından kalkamazlar. Bu noktada, taşıt kredisi almayı düşünürler. Taşıt kredisi; isteyen herkese verilmediği gibi birtakım dezavantajlara da sahiptir. Ödemesini zamanında yapamayan insanlar; ipotek konulan araçlarını kaybedebilirler. Bu noktada, Birevim’in faizsiz araba ve faizsiz motosiklet imkanlarına odaklanılmalıdır. Birden çok insanın bir araya gelerek oluşturduğu ödeme grupları sayesinde tüketicilere istedikleri motosiklet veya araba alınabilir. Faizsiz araç finansmanı arayışında olanlar için en iyi seçenek; peşinat ve ara ödeme istemeyen Birevim’dir.