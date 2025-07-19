Birgül Erken rekora daldı!

Antalya’nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası’nda milli sporcu Birgül Erken, paletsiz sabit ağırlık (CNF) kategorisinde adını tarihe yazdırdı.

BİRGÜL ERKEN TÜRKİYE REKORU KIRDI

Milli sporcu Birgül Erken, Kaş açıklarında gerçekleştirilen şampiyonada paletsiz sabit ağırlık dalışında 38 metreye inerek Türkiye rekorunu kırmayı başardı. M1 kategorisinde mücadele eden Erken, üç gün üst üste altın madalya kazandı.

Şampiyonanın son gününde çift palet branşında da mücadele edecek olan deneyimli sporcu, dördüncü altını hedefliyor.