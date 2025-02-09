Birgün'ün 3 gazetecisi serbest bırakıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Birgün'ün 3 gazetecisi serbest bırakıldı

Gözaltına alınan birgun.net Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile birgun.net Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Sabah muhabirinin Akın Gürlek ziyaretini haberleştiren birgun.net Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile birgun.net Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir dün akşam saatlerinde apar topar gözaltına alınmıştı.

Sabah'ın gerçekleştirdiği ziyareti kendisinin de haberleştirmesine rağmen Birgün.net çalışanlarının gözaltına alınması kamuoyunda da büyük tepki toplamıştı.

İFADELERİ ALINDI

Koç, Gültekin ve Gökdemir, emniyetteki ifadelerinde haberde bir suç unsuru olmadığını, kimseyi hedef gösterme niyetinde olmadıklarını ifade ettiler. Ziyaretin Sabah gazetesinin haberiyle kamuoyuna duyurulduğuna vurgu yaptılar.

SERBEST BIRAKILDILAR

Adliyedeki ifade işlemleri biten Koç, Gültekin ve Gökdemir savcılığın kararıyla adli kontrol şartı ile serbest bırakıldılar.

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