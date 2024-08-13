Biri çaldı diğeri sattı. Mezarlık hırsızları yakalandı

30 yaşındaki adam daha önce cenaze acentesinde çalışmış olduğundan bu işin iç süreçlerini iyi biliyordu. Nisan 2024'ten bu yana komşu bölgelerdeki mezarlıkları geziyor, bordürleri, levhaları, dekoratif vazoları ve çiçek tarhlarını daha sonra satmak üzere söküp çalıyor.

Yakınlarının mezarlarındaki eşyaların kaybolduğunu fark eden bölge sakinlerinin şikayeti üzerine polis soruşturma başlattı. Sonuç olarak, çalıntı mal satın alan ve cenaze işi aracılığıyla yeniden satan hırsızın 36 yaşındaki eski meslektaşının da dahil olduğu bütün bir suç planı ortaya çıkarıldı. Toplamda 140'tan fazla çalıntı eşya ele geçirildi.