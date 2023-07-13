Biri kadın 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van Jandarma Asayiş Kolordu ile Şırnak Jandarma Bölge Komutanlıklarının emir ve komutasında, icra edilen operasyonda, 1'i kadın 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Biri kadın 2 terörist etkisiz hale getirildi

İHA'nın haberine göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Van ve Şırnak Jandarma Komutanlıkları tarafından düzenlenen operasyonlarda 1'i kadın 2 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, paylaşımında aşağıdaki ifadelere yer verdi:

“Şırnak İl Jandarma Komutanlığımızın yaptığı istihbarat çalışmaları sonrası, Van Jandarma Asayiş Kolordu ile Şırnak Jandarma Bölge Komutanlıklarımızın emir ve komutasında, Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu Kapsamında Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde, Atak Taarruz Helikopterleri, J-SİHA ile ANKA-S desteğinde, JOPER, JÖH ve Jandarma Komando timlerimizin katılımıyla icra edilen operasyonda, 1'i kadın 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Operasyonu gerçekleştiren Jandarmamızı tebrik ediyorum.”

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