Biri tencere ile diğeri de bıçakla yaraladı! Karı koca, kavgası karakolda bitti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Biri tencere ile diğeri de bıçakla yaraladı! Karı koca, kavgası karakolda bitti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde karı kocanın kavgasında kan aktı. Birbirlerine bıçak ve tencere vurarak yaralayan V.Ö, mutfaktan aldığı bıçakla M.Ö’nün kolundan yaralarken, M.Ö’de eşinin başına tencere ile vurarak yaraladı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Huzur Mahallesi 2'nci Sokak'taki bir evde meydana geldi. Maşallah Ö. ile eşi Vahide Ö. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Biri tencere ile diğeri de bıçakla yaraladı! Karı koca, kavgası karakolda bitti

3 çocuk annesi Vahide Ö., mutfaktan aldığı bıçakla eşini başından ve kolundan yaraladı. Maşallah Ö. de yaralı halde gittiği mutfaktan aldığı tencereyle eşinin başına vurdu. Gürültüyü duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Biri tencere ile diğeri de bıçakla yaraladı! Karı koca, kavgası karakolda bitti

Polis ekiplerince kavgaları sonlandırılan yaralı çift, ambulansla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Biri tencere ile diğeri de bıçakla yaraladı! Karı koca, kavgası karakolda bitti

'BAŞIMDA SİLAHLA BEKLİYOR'

Vahide Ö.'nün hastane çıkışında, arkasında eşini görünce, "Bunu benimle getirmeyin bak. Silahla başımda bekliyor evde" diyerek tepki gösterdiği görüldü. Aynı ekip otosuyla polis merkezine götürülen çiftin, birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Biri tencere ile diğeri de bıçakla yaraladı! Karı koca, kavgası karakolda bitti

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