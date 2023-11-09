Biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar atasözünün anlamı nedir?

Biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir kişi tek başına bir şeyden yararlanırsa ve diğerlerini bundan mahrum bırakırsa o zaman toplumda sıkıntılar yaşanır.

İnsanlar arasına nifak girer ve huzursuzluk olur. Bu sebeple insanların kendileri yararlandıkları şeylerden imkanları varsa başkalarının da yararlanmasına vesile olması gerekmektedir.

BİRİ YER BİRİ BAKAR KIYAMET ONDAN KOPAR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Pastamın yarısını sen ye ne demişler biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar.