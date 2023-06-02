Birinci faz denemeleri sonuçlandı: BioNTech'in kanser ilacında umut veren gelişme

Alman BioNTech firması, akciğer kanserini tedavi etmek ilaç çalışmalarına başladığını duyurmuştu. İlacın ilk denemelerinde alınan sonuçlar geleceğe dair umut verdi.

Birinci faz denemeleri sonuçlandı: BioNTech'in kanser ilacında umut veren gelişme

Alman BioNTech firmasının geliştirme çalışmaları süren akciğer kanseri ilacının, katılımcıların yaklaşık yüzde 30'unda kanser tümörlerini küçülttüğü duyuruldu.

KATILIMCILARIN YÜZDE 30'UNDA TÜMÖRLERİ KÜÇÜLTTÜ

BioNTech ve ABD merkezli OncoC4'den yapılan ortak açıklamada, şirketlerin akciğer kanserine karşı OncoC4’un antikor adayı ONC-392'nin (gotistobart) faz ½ denemelerinde cesaret verici işaretler alındığı kaydedildi. Antikor adayının, katılımcıların yaklaşık yüzde 30'unda kanser tümörlerini küçülttüğünün görüldüğü aktarıldı.

Yetkililerden onay için gerekli olan Faz 3 denemelerinin yılın üçüncü çeyreğinde başlamasının planlandığı ifade edildi.

İKİ FİRMA İŞ BİRLİĞİ YAPACAKLARINI DUYURMUŞTU

BioNTech ve OncoC4, 20 Mart’ta akciğer kanseri ilaç adayını birlikte geliştirmek ve ticarileştirmek için iş birliği yapacaklarını duyurmuştu. İş birliği süresince, BioNTech, OncoC4’ye 200 milyon dolar ön ödeme yapacak ve iş birliği döneminde şirkete çeşitli ödemeler ve kademeli telif ücreti sağlayacak.(AA)

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