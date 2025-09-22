'Birinci Vazifen' mitingleri sürüyor! Bir sonraki adres belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi

İYİ Parti'nin düzenlediği 'Birinci Vazifen' mitinglerinin ilki Bursa'da gerçekleşmişti. İYİ Parti lideri Dervişoğlu, ikinci mitingin adresini Mersin olarak duyurdu. Miting 27 Eylül Cumartesi saat 16.00'da olacak.

İYİ Parti, "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan yeni çözüm sürecine karşı partisinin yaklaşımını vatandaşlara ulaştırmak üzere "Birinci Vazifen" buluşmalarına başladı.

Mitinglerin ilki Bursa'da 3 Ağustos'ta gerçekleşti.

İKİNCİ ADRES MERSİN!

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak ikinci mitingin yeri ve saatini açıkladı.

1kapak-007.jpg

İYİ Parti lideri Dervişoğlu'nun paylaşımında, "Birinci Vazifen" Mersin mitingi, 27 Eylül Cumartesi saat 16.00'da Yenişehir Miting Alanı olarak duyuruldu.

Dervişoğlu, "Toparlanın, safları sıklaştırın; Anadolu’ya yeniden yerleşmeye geldik!" ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Efsane komutan için harekete geçildi!
Efsane komutan için harekete geçildi!
Ot süpürge ustasına Ahilik ödülü: Cumhurbaşkanı'ndan plaket almıştı!
Ot süpürge ustasına Ahilik ödülü!
Eski belediye başkanı son yolculuğuna uğurlandı!
Eski belediye başkanı son yolculuğuna uğurlandı!
Flaş karar: Saran'ın mazbata töreni erkene çekildi
Flaş karar: Saran'ın mazbata töreni erkene çekildi
Konservatuvarın yeni yetenekleri belli oldu
Konservatuvarın yeni yetenekleri belli oldu