'Birinci Vazifen' mitingleri sürüyor! Bir sonraki adres belli oldu

İYİ Parti, "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan yeni çözüm sürecine karşı partisinin yaklaşımını vatandaşlara ulaştırmak üzere "Birinci Vazifen" buluşmalarına başladı.
Mitinglerin ilki Bursa'da 3 Ağustos'ta gerçekleşti.
İKİNCİ ADRES MERSİN!
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak ikinci mitingin yeri ve saatini açıkladı.
İYİ Parti lideri Dervişoğlu'nun paylaşımında, "Birinci Vazifen" Mersin mitingi, 27 Eylül Cumartesi saat 16.00'da Yenişehir Miting Alanı olarak duyuruldu.
Dervişoğlu, "Toparlanın, safları sıklaştırın; Anadolu’ya yeniden yerleşmeye geldik!" ifadelerini kullandı.