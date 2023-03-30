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Birinin yalan söylediğini nasıl anlarız? İşte en basit yolu

Birinin yalan söylediğini anlamanın aslında ne kadar basit olduğu Hollanda'da yapılan bir araştırma ile ortaya kondu.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 13:50
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Birinin yalan söylediğini nasıl anlarız

Birinin yalan söylediğini nasıl anlarız? İşte en basit yolu
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Bazı durumlarda birinin size yalan söylediğini anlamak zordur. Size karşı dürüst olup olunmadığını anlamak için o kişinin mimiklerine, el kol hareketlerine bakar veya tutarsız bilgilerden çıkarım yapmaya çalışırsınız.

Hollandalı bilim insanları, Birinin size yalan söyleyip söylemediğini anlamak için "Ayrıntı eksikliği"ne dikkat etmenizi öneriyor.

"AYRINTILAR EKSİK İSE O KİŞİNİN DÜRÜSTLÜĞÜNÜ SORGULAYABİLİRSİNİZ"

Kimi zaman kişinin davranışlarından yalan söyleyip söylemediğini anlayabilirsiniz ancak sözlü olarak dile getirilen ifadelerde bazı ayrıntılar eksik ise o kişinin dürüstlüğünü sorgulayabilirsiniz. Bu kişilerin söylediklerindeki ayrıntı düzeyine odaklanmanın en iyi taktik olduğu vurgulanıyor. 

SORULARI ÇALMA TESTİ

Independent'ın haberine göre, bilimsel dergi Nature Human Behaviour'da yayımlanan araştırmada, deneye katılan kişiler yalancı ve masum olmak üzere iki gruba ayrıldı. Suçlu grup, bir dolaptan sınav sorularını çalmakla görevlendirildi ve daha sonra bu konuda yalan söylemek zorunda kaldı. Masum grup ise yalnızca kampüste vakit geçirdi.

AYIRT ETMEK MÜMKÜN MÜ?

Soruların çalınmasıyla ilgili soruşturmada iki grubun da ifadesine başvuruldu ve bu ifadeler ayrı bir katılımcı grubuna izletildi. Bu katılımcılar, hangi grubun yalan, hangisinin doğru söylediğini anlamaya çalıştı.

İlk olarak katılımcılara herhangi bir ipucu değerlendirmekte özgür oldukları söylendi. Bunun sonucunda katılımcıların tahminlerinin neredeyse şansa dayalı olduğu tespit edildi.

Daha sonra da katılımcılardan yer, kişi, zaman ve konum gibi ayrıntılara odaklanarak ifadeleri yeniden değerlendirmeleri istendi. Bu durumda yalanları gerçeklerden daha iyi ayırt edebildikleri görüldü.

Denemelerden birinde, tüm ipuçlarını göz önüne alan katılımcıların yüzde 59 oranında başarı gösterdiği saptandı. Sadece ayrıntılara odaklanıldığında ise oran yüzde 66'ya çıktı.

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