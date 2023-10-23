Birkaç adımda pratik güzellik

ÇÖZÜM KABARTMA TOZUNDA

Cildinizde çizgiler meydana geliyorsa, banyo lifinin üzerine koyacağınız bir miktar kabartma tozu ile cildinizi ovarak bu çizgilerden kurtulabilirsiniz.

BEBEK YAĞI MUCİZESİ

Parlak ve ipeksi bir cilde kavuşmak için günlük vücut nemlendiricinizin içine bir damla bebek yağı ekleyin.

TIRNAK ETLERİNE KAYISI YAĞI

Yoğunluktan bir türkü maniküre gidemiyorsanız, ölü derilerin sertleşip şeytantırnağına dönüşmemesi için, bu bölgelere bir miktar kayısı yağı damlatın.

SİVİLCEYE MACUN

Diş macunu sivilcenin yağını emerek daha fazla büyümesini engeller. Bezelye büyüklüğünde problemli bölgeye uygulayın. 15 dakika sonra yüzünüzü durulayın.

GÖZ KALEMİ DONSUN

Göz kaleminizin ucu uygulama sırasında dağılıyorsa, onu 10 dakikalığına buzluğa koyun. Çıkardığınızda ucunun sert olduğunu ve cildinizde rahatça hareket ettiğini göreceksiniz.

KİRPİKLER NEMLENSİN

Kirpiklerinizin ucuna birkaç damla vazelin uygulayıp, tarayın. Böylece daha canlı ve parlak bakışlara sahip olabilirsiniz.

SİRKEYLE PARLAK SAÇLAR

Bir ölçek sirkeyi dört ölçek sodayla karıştırın ve saçınızı bu karışımla ıslatıp, 10 dakika bekleyin. Böylece istediğiniz parlak saçlara kavuşabilirsiniz.

AKAN MAKYAJA KULAK ÇUBUĞU

Bir kulak çubuğunu makyaj temizleyicisine batırın ve makyajınızın yalnızca akmış veya bulaşmış bölgelerini silin.

KAŞLARA GÖZ KREMİ

Yoğun bir göz kremini kaşlarınıza uygulayarak onları da nemlendirmeniz mümkün. Ayrıca kepeğe benzeyen o beyaz zerreciklerden de kurtulmuş olursunuz.