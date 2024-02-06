Birkaç tane yemek yeterli

Kuşburnu, öksürük, soğuk algınlığı, grip ve solunum yolu rahatsızlıkları gibi enfeksiyonlarla savaşmak için kullanılıyor.

C vitamini açısından zengin bir meyvedir ve sağlıklı bir bağışıklık sistemini destekleme konusundaki faydası göz önünde bulundurulduğunda, öksürük ve soğuk algınlığı ile savaşmaya yardımcı olabiliyor.

Kuşburnunun artritik eklemler üzerindeki etkileri de umut verici.

Yapılan bir çalışmada, kuşburnu takviyesinden yararlanan hastaların ağrıda önemli iyileşmeler bildirdiği saptanmış. Bununla birlikte, kuşburnunun sağlık üzerindeki diğer etkileri hakkında daha fazla araştırma yapılması gerekmekte...

YAN ETKİLERİ VAR MI?

Kuşburnunun yan etkileri çoğunlukla aşırı C vitamini alımından kaynaklanabilir. Ancak, aşırı dozda C vitamini öldürücü değildir. Bir günde 100 gramdan fazla kuşburnu tüketmek gerekir ki bu da nadir bir durumdur. Kuşburnu kullanımının bazı hassas bünyelerde yan etkilere yol açtığı görülmektedir. Emziren ve hamile bayanların bu dönemlerde bitkileri tüketme konusunda temkinli olmaları ve kuşburnu kullanımına karşı da dikkatli olmaları önerilir.