Araplar içkiden alınan vergiyi kaldırdı

BBC’de yer alan habere göre, Dubai turizmi canlandırma hamleleri kapsamında içki tüketimine ilişkin kurallarında da esnemeye gitti. Ülkede daha önce Ramazan döneminde gündüz içki satışına izin verilmiş ve pandemi döneminde de evlere içki teslimatının önü açılmıştı.

Yeni düzenlemeler kapsamında içkiden alınan yüzde 30’luk vergi kaldırılırken, kişilerin içki içmeyi planların yanında taşıması gereken kişisel alkol lisansının da kaldırıldığı açıklandı.

Dubai’de içki distribütörlüğü yapan iki şirket, verginin kalkmasını tüketicilerin içki alacağı fiyatlara yansıtacaklarını söyledi.

The Financial Times, içkiden verginin kaldırılmasının bir yıllık bir deneme sürecinden geçeceği ve buna göre kalıcı hale getirileceğini aktardı.

Körfez ülkeleri arasında “parti başkenti” olarak bilinen Dubai’de expat'ların sayısı vatandaşların sayısının önüne geçiyor.