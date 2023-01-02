2 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Araplar içkiden alınan vergiyi kaldırdı

Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) Dubai Emirliği, turizmi canlandırmak için içki satışlarına uygulanan yüzde 30’luk vergiyi bir yıllığına askıya aldı.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 20:31
Takip Et

Birleşik Arap Emirlikleri'nde içkiden alınan vergi kaldırdı

Araplar içkiden alınan vergiyi kaldırdı
+
Aa
-

BBC’de yer alan habere göre, Dubai turizmi canlandırma hamleleri kapsamında içki tüketimine ilişkin kurallarında da esnemeye gitti. Ülkede daha önce Ramazan döneminde gündüz içki satışına izin verilmiş ve pandemi döneminde de evlere içki teslimatının önü açılmıştı.

Yeni düzenlemeler kapsamında içkiden alınan yüzde 30’luk vergi kaldırılırken, kişilerin içki içmeyi planların yanında taşıması gereken kişisel alkol lisansının da kaldırıldığı açıklandı.

Dubai’de içki distribütörlüğü yapan iki şirket, verginin kalkmasını tüketicilerin içki alacağı fiyatlara yansıtacaklarını söyledi.

The Financial Times, içkiden verginin kaldırılmasının bir yıllık bir deneme sürecinden geçeceği ve buna göre kalıcı hale getirileceğini aktardı.

Körfez ülkeleri arasında “parti başkenti” olarak bilinen Dubai’de expat'ların sayısı vatandaşların sayısının önüne geçiyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Hulki
2.01.2023 21:23
Hayır. Biz afganistan olma yolunda hızla ilerliyoruz ...  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
1
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
2
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
3
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
4
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
5
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
6
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
﻿Cemal Enginyurt durdu durdu lafını gediğine oturttu. Sedat Peker'i de etiketledi
7
﻿Cemal Enginyurt durdu durdu lafını gediğine oturttu. Sedat Peker'i de etiketledi
﻿Cemal Enginyurt durdu durdu lafını gediğine oturttu. Sedat Peker'i de etiketledi
﻿AP'de iki milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için süreç başlatıldı
﻿AP'de iki milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için süreç başlatıldı
﻿AP'de iki milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için süreç başlatıldı
﻿THY 48 seferin iptal edildiğini duyurdu
﻿THY 48 seferin iptal edildiğini duyurdu
﻿THY 48 seferin iptal edildiğini duyurdu
﻿Evine girerken motosikletten açılan ateşle yaralandı
﻿Evine girerken motosikletten açılan ateşle yaralandı
﻿Evine girerken motosikletten açılan ateşle yaralandı
﻿İtalya'da çevre aktivistleri Senato binasının cephesini turuncuya boyadı
﻿İtalya'da çevre aktivistleri Senato binasının cephesini turuncuya boyadı
﻿İtalya'da çevre aktivistleri Senato binasının cephesini turuncuya boyadı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.