Birleşik Kamu İş açıkladı: “Açık sınırı asgari ücretten 5 bin lira daha fazla”

Kaynak: Haber Merkezi
Birleşik Kamu İş açıkladı: “Açık sınırı asgari ücretten 5 bin lira daha fazla”
Birleşik Kamu İş Konfederasyonu’nun açıkladığı verilere göre, açlık sınırı 16 bin 483 liraya, yoksulluk sınırı ise 46 bin 837 liraya yükseldi.

Türkiye’de dört kişiden oluşan bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için gereken en düşük tutar açlık sınırı olarak kabul ediliyor. Eğitim, sağlık, barınma, eğlenme, ulaşım gibi giderler eklendiğinde gereken tutar ise yoksulluk sınırı olarak belirtiliyor. Mevcut durumda 11 bin 402 lira olan asgari ücretle geçinmeye çalışan vatandaşlar için şartlar her geçen gün zorlaşıyor.

Milyonlarca çalışan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan çıkacak kararı bekliyorken Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun aralık ayı verilerine göre Türkiye’deki açlık ve yoksulluk artmaya devam ediyor.

Açıklanan verilere göre, aralık ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 835 lira arttı ve 16 bin 483 liraya çıktı. Yoksulluk sınırı ise 47 bin liraya yaklaştı.

Açlık sınırı, 2023 yılında 7 bin 424 lira, yoksulluk sınırı da 20 bin 713 lira arttı.

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