Birleşik Krallık'ta ağustosta yeni konut satış fiyatları geriledi

Birleşik Krallık'ta ağustos ayında satışa çıkan yeni konutların ortalama fiyatının yüzde 1,9 gerilediği bildirildi.

KAYNAK: AA
Birleşik Krallık'ta ağustosta yeni konut satış fiyatları geriledi

Ülkenin önde gelen online emlak platformlarından Rightmove tarafından yapılan açıklamada, ağustosta satışa çıkan yeni konutların ortalama fiyatının yüzde 1,9 azalarak 364 bin 895 sterline gerilediği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu oranın 2008 yılından bu yana en sert aylık fiyat düşüşü olduğu belirtilirken, ülkede ağustos ayında satış anlaşması yapılan konut sayısının da yüzde 15 azaldığı bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Rightmove direktörlerinden Tim Bannister, ağustos ayında satışa çıkarılan yeni konutların ortalama fiyatının halen salgın öncesine (2019 yılı ağustos ayı) kıyasla 59 bin sterlin (yüzde 19) yüksek olduğunu belirtti.

Bannister, “Satışa çıkarılan konut sayısının 2019 yılına kıyasla yüzde 10 daha düşük seviyede olması ise fiyatların daha da sert bir şekilde azalmasına engel olan temel unsurlardan biri.” ifadelerini kullandı.

KONUT KİRALARINDA YÜZDE 5,3 ARTIŞ

Ulusal İstatistik Ofisinden (ONS) geçen hafta yapılan açıklamada Birleşik Krallık'ta konut kiraları ise temmuzda yıllık bazda yüzde 5,3 yükseldiği duyurulmuştu.

İngiltere'de kiralar bu dönemde yüzde 5,2, Galler'de yüzde 6,5 ve İskoçya'da yüzde 5,7 artış göstermişti.

Londra, Yorkshire, West Mindlands ve Humber yüzde 5,5 ile konut fiyatlarındaki en yüksek artışın kaydedildiği bölgeler olmuştu.

Öne Çıkanlar
MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Rıdvan Dilmen 200 dönümlük askeri arazinin Fenerbahçe'ye nasıl verildiğini açıkladı
Rıdvan Dilmen 200 dönümlük askeri arazinin Fenerbahçe'ye nasıl verildiğini açıkladı
Masterchef Rıfat kimdir? Masterchef All Star Rıfat kaç yaşında nereli?
Masterchef Rıfat kimdir? Masterchef All Star Rıfat kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
Son Haberler
Rüyada papatya görmek ne demek? Rüyada papatya görmenin anlamı nedir? Rüya Tabirleri
Rüyada papatya görmek ne demek? Rüyada papatya görmenin anlamı nedir?
Çin'de bir bakanlık yetkilisi, ABD için casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alındı Dünya
Çin'de bir bakanlık yetkilisi, ABD için casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alındı
Sabır duası nedir? Sabır için hangi dualar okunur Keşfet
Sabır duası nedir? Sabır için hangi dualar okunur
Türk ve Altay mitolojisinde köy koruyucusu kimdir? Tarih - Mitoloji
Türk ve Altay mitolojisinde köy koruyucusu kimdir?
Erman Toroğlu'nun yatak odasını giren sunucu Evrim Akın korku dolu anlar yaşadı Spor
Erman Toroğlu'nun yatak odasını giren sunucu Evrim Akın korku dolu anlar yaşadı
Juventus teknik direktörü Alegri'den Türk yıldıza sert sözler Spor
Juventus teknik direktörü Alegri'den Türk yıldıza sert sözler
YKS’de çok yüksek puan aldı kanatlı hayvan yetiştiriciliği bölümüne girdi Güncel
YKS’de çok yüksek puan aldı kanatlı hayvan yetiştiriciliği bölümüne girdi