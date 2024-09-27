Birleşik Milletler'den Tacikistan’a uyarı

BM Genel Kurulu İnsan Hakları Konseyi tarafından yayınlanan son takip raporunda, Tacikistan hükümeti, 1990’lı yılların ortalarında yaşanan iç savaş sırasında işlenen vahşetlerle ilgili önerileri uygulamamakla eleştirildi. Raporda, Tacikistan’ın, BM araştırmacılarının 2019’da yürüttüğü görevde sunduğu önerileri hayata geçirmediği belirtildi. Bu öneriler arasında “gerçeği arayan bir devlet politikası” oluşturulması ve “iç savaşla ilgili kayıplarla başa çıkmak için özel kaynaklarla desteklenen mekanizmaların” geliştirilmesi yer alıyordu.

Tacik iç savaşı, 1998’de Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon’a sadık güçler ile muhalefet koalisyonu arasında imzalanan güç paylaşımı anlaşmasıyla sona erdi. Ancak Rahmon, sonraki yıllarda gücünü pekiştirerek, savaş sırasında önde gelen muhalefet gücü olan İslam Rönesans Partisi’ni yasakladı.

BM İnsan Hakları Konseyi’nin Zorla veya İstem Dışı Kaybetmeler Çalışma Grubu, Eylül ayı sonunda sunduğu takip değerlendirmesinde, Tacikistan hükümetinin BM’nin tavsiyelerini uygulama konusundaki kararlılığının eksikliğini sert ifadelerle eleştirdi. Raporda, “Sağlanan bilgilere dayanarak Çalışma Grubu, Tacikistan’ın gerçeği bilme hakkının kullanılmasını ve iç savaş sırasında başlayan zorla kaybetmelerin hesap verebilirliğini sağlamak için önemli bir adım atmadığını tespit etti” denildi. Ayrıca, ağır insan hakları ihlallerinin mağdurlarının uğradığı zararın tazmini için hiçbir adım atılmadığı vurgulandı.

Çalışma Grubu, 2019 yılında iç savaş sırasında işlenen ihlallerin bıraktığı yaraların 20 yıl sonra bile derin kaldığını ancak kasıtlı olarak görmezden gelindiğini endişeyle gözlemlediğini belirtti. Beş yıl sonra durumun değişmediğini dehşetle gözlemlediklerini ifade etti.