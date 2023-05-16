Birleşmiş Milletler İsrail'i kızdırdı

Editör: Özlem Kıral

Birleşmiş Milletler'in, İsrail'in kuruluşunun 75. yıldönümünden sonraki Pazartesi günü yüzbinlerce Filistinlinin bugünkü İsrail devletinden sürülmesini anma kararı alması, İsrailli yetkilileri ve Yahudi devletinin destekçilerini kızdırdı.



BM 'FELAKETİ' ONAYLADI

BM bu yılın başlarında, Filistinlilerin Arapça'da "felaket" anlamına gelen "el-Nakba" olarak adlandırdıkları günün anılması lehinde oy kullandı. İsrailliler, özellikle BM'nin, ülkelerinin oluşumunun felaket bir olay olduğu görüşünü etkili bir şekilde desteklediğini söyledikleri Nakba kelimesini benimsemesine karşı çıktılar.

BM'nin siyasi ve barış inşası işlerinden sorumlu genel sekreteri Rosemary DiCarlo Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Filistinliler adalet ve onurlu bir yaşamı ve kendi kaderini tayin ve bağımsızlık haklarının gerçekleşmesini hak ediyor" dedi.

''İSRAİL İLE YAN YANA BAĞIMSIZ FİLİSTİN''

BM'nin, "İsrail ile yan yana yaşayan bağımsız bir Filistin Devleti" öngören "iki devletli bir çözüm" yaratma planını ilerletmek için İsrail'in sözde Filistin kontrolü altındaki toprakları işgal eden güçleri geri çekmesi gerektiği yönündeki tutumunu yineledi.

Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, anma töreninde yaptığı duygusal bir konuşmada, İsrail hükümeti iki devletli bir çözümü uygulamaya yönelik adımlar atmadığı takdirde BM'yi İsrail'in örgüt üyeliğini iptal etmeye çağırdı.

İSRAİL YANIT VERDİ

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "'Nakba' yalanına tüm gücümüzle karşı koyacağız ve Filistinlilerin yalanlar yaymaya ve tarihi çarpıtmaya devam etmesine izin vermeyeceğiz" dedi.