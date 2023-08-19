Birleşmiş Milletler'den Akbelen faturası. Limak Vakfı ile ilişkilerini bitirdiler

Akbelen’de ağaç kıyımına yol açan Limak Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir’in Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye Şubesinin üyesi olduğu ortaya çıkmıştı. Akbelen’deki kıyımın ardından harekete geçen vakıf, Özdemir’in mütevelli heyeti üyeliğinden resmi olarak ayrıldığını açıklamıştı.

Halktv'nin sosyal medya sayfasında yer habere göre, Akbelen’deki ağaç kesiminin önlenmesi için çalışma yürüten İkizköy Çevre Komitesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’na (UNDP) bir mektup yazarak Limak Holding ile yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmalarını sonlandırmasını talep etti. Birleşmiş Milletler Kalkınma Pragramı UNDP'den yapılan açıklamada "Yapılan incelemeler UNDP’ye Limak Vakfı ile ortaklığını sona erdirme dışında başka bir seçenek bırakmamıştır" dedi.

Limak Holding’in Akbelen’de sebep olduğu hak ihlallerinin Birleşmiş Milletler’in (BM) ilkeleri ile bağdaşmadığını ortaya koyan İkizköy Çevre Komitesi, kuruluştan Akbelen’de yaşananları durdurmak için etki gücünü kullanmasını ve kendi şeffaflık taahhüdüne istinaden kamuoyunu bilgilendirmesini de talep etti.

Limak Holding’in Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile yürüttüğü kız çocuklarına yönelik kurumsal sosyal sorumluluk projesini gündeme getiren İkizköy Çevre Komitesi, Birleşmiş Milletler’e yazdığı mektupta Limak’ın sebep olduğu hak ihlallerini sıraladı ve bu şartlar altında iş birliğinin devam etmemesi gerektiğine dikkat çekti.

İkizköy Çevre Komitesi’nin mektubunun ardından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi bir açıklama yayınladı ve Limak Vakfı ile ortaklığını sona erdirdiğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“UNDP değişen koşullara bağlı olarak özenli incelemelerini güncellemektedir. Son aylarda sivil toplum aktivistleri tarafından dile getirilen endişeler, UNDP’yi Limak Grubu için özenli inceleme sürecini yenilemeye teşvik etmiştir. İnceleme sonuçları, UNDP’ye Limak Vakfı ile ortaklığını sona erdirme dışında başka bir seçenek bırakmamıştır. Ayrıntılar, UNDP’nin önümüzdeki günlerde ortakları ile yapacağı görüşmelerde kararlaştırılacaktır.”