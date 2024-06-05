Birleşmiş Milletlerden kamu borcu uyarısı

Devletlere, Birleşmiş Milletler'den kamu borcu uyarısı. BM, 97 trilyon dolarla rekor tazeleyen küresel kamu borcu konusunda hükümetlere uyarılarda bulundu.

Birleşmiş Milletler'in "Bir dünya borç 2024: Küresel refahın üzerinde artan bir yük" başlıklı raporunda küresel kamu borcu 2023 yılında 2022’ye oranla 5,6 trilyon dolar artış gösterdiğini açıkladı.Raporda toplam rekor borcun 97 trilyon dolar olduğu belirtildi.

Gelişmekte olan ülkelerde kamu borcu gelişmiş ülkelere göre 2 kat hızlı artış kaydetti. Özellikle Afrika'da borcun Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranının yüzde 60'ın üstünde seyrettiği ülke sayısı 2013-2023 yılları aralığında 6'dan 27'ye kadar yükseldi.

Gelişmekte olan ülkelerde kamu borcu keskin bir artış göstererek 2023'te 29 trilyon doları gördü.

Bahsi geçen ülkelerin kamu borcunun yüzde 75'inden fazlasının Asya ve Okyanusya ülkeleri kapsarken, yüzde 17'sinın Latin Amerika ve Karayipler ve yüzde 7'sinin Afrika ülkelerinden dolayı olduğu aktarıldı.

Artan faizlere bağlı olarak borcun geri ödenmesi tüm dünyada daha maliyetli hal alırken, bu durum gelişmekte olan ülkeleri orantısız biçimde negatif etkilemeye başladı.

Yüksek faiz ödemeleri, sağlık, eğitim ve iklim eylemi gibi temel kamu harcamalarındaki büyümeyi arkasında bıraktı.

BM, gelişmekte olan ülkelerin borçlarını ödemek ya da halklarına hizmet etmek arasında seçim yapmaya zorlanmaması gerektiğini söyleyerek, insanlar ve gezegen için müreffeh bir gelecek sağlamak suretiyle uluslararası finansal sistemin değişmesi çağrısında bulundu.