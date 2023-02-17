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Nusret Gökçe'den dev bağış. "Birlik ve beraberlik zamanı"

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası ünlü isimler, depremzedelere yardım götürmek için kolları sıvadı. 'Tuz serpme' hareketiyle dünya çapında ün yakalayan Nusret Gökçe de Nusret markası adına bir bağışta bulundu.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 09:43
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"Birlik ve beraberlik zamanı" Nusret Gökçe'den dev bağış

Nusret Gökçe'den dev bağış. ''Birlik ve beraberlik zamanı''
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından tanınmış isimlerden bağışlar açıklanmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü Türk şef Nusret Gökçe de Nusret markası adına bir bağış yaptı.

Dünyanın birçok ülkesinde şubesi bulunan Nusret, paylaşımı Türkçe yaptı fakat İngilizce alt yazı kullanarak söylediklerinin tüm takipçileri tarafından anlaşılmasını sağladı.

Nusret "Evet. Buradan bütün Dünya'ya sesleniyorum. O gün bugün. Acımız büyük. Birlik ve beraberlik zamanı. Türkiye'miz için. Nusret markası olarak AFAD'a 25 milyon TL bağışta bulunuyoruz. Haydi Türkiye'm. El ele, gönül gönüle. Biz beraberiz. Biz Türkiye'yiz" dedi.

DAHA ÖNCE DE LİMİTSİZ KİŞİ SAYISI DEMİŞTİ

Nusret Gökçe, 25 milyon TL'lik bağış açıklamasını yapmadan önce de ihtiyaç sahiplerine yemek yardımında bulunmuştu. 50,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından afet bölgesindeki mutfağını paylaşmış ve 'limitsiz kişi sayısı' diyerek depremzedelere yemek dağıtmıştı.

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