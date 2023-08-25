Birlikte yaşadığı kadın tarafından öldürüldü

Nevşehir’in Ürgüp ilçesi Ayvalı köyünde, dün saat 23.00 sıralarında; Cansu Timur ile birlikte yaşadığı Zafer Tezcan arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle Cansu Timur, mutfaktan aldığı bıçakla Tezcan’ı göğsünden yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tezcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
GÖZALTINA ALINDI
Gözaltına alınan Cansu Timur, İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.