Birlikte yaşadığı kadının oğlu tarafından vuruldu

Ağır yaralanan Mert Can Şahin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırının ardından kaçan zanlı O.A.'nın yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Olay dün, saat 17.30 sularında Konak ilçesi Kocakapı Mahallesi 1039 Sokak'ta bulunan bir berber dükkanında meydana geldi. Berberlik yapan Mert Can Şahin, anlatılanlara göre birlikte yaşadığı kadının oğlu olduğu öğrenilen O.A. tarafından henüz belirlenemeyen bir nedenle tabancayla saldırıya uğradı.

Mert Can Şahin'i vücudunun 4 yerinden vuran O.A., saldırının ardından olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine verilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Şahin, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheli O.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.