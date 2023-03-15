Şubat ayı açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı. Zirvede süt ve süt ürünleri bulunuyor

Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi (BİSAM), 2023 Şubat ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı.

Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarını ifade eden açlık sınırı, şubatta 9 bin 234 TL’ye yükseldi.

Bir ailenin kira, fatura, ulaşım, eğitim, sağlık, giyim gibi aylık tüm harcamalarını kapsayan yoksulluk sınırı ise şubat ayında 31 bin 939 TL’ye ulaştı.

BİSAM verileri, yılın daha ilk ayında (Ocak 2023) açlık sınırın asgari ücreti geçtiğini açıklamıştı. Ocakta açlık sınırı 8 bin 782 lira olarak hesaplanmıştı.

SAĞLIKLI BESLENMENİN AİLEYE MALİYETİ 8 BİN 728 LİRA

Yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 2.385 lira oldu.

Bu değer yetişkin bir kadın için 2.276, 15-18 yaş bir genç için 2.471, 4-6 yaş arası bir çocuk için 1.651 lira olarak öne çıktı.

Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 8 bin 782 lira olarak tespit edildi.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ EN YÜKSEK MALİYET

Günlük harcamalarda Şubat 2023'de en yüksek maliyet grubunu 115,41 liralık harcama gereksinimi ile süt ve süt ürünleri grubu oluşturdu.

Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 53.74 lira olurken; sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı ise 52 liraya ulaştı.

Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 23.4 lira olurken, katı yağ ve sıvı yağ ise 19.5 liralık masraf yapılması gereken ürün grupları oldu.

Yumurta için 7, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 8,84 lira harcama yapılması gerektiği belirtildi.