15 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Şubat ayı açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı. Zirvede süt ve süt ürünleri bulunuyor

Şubat ayı açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı. Zirvede süt ve süt ürünleri bulunuyor

Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi (BİSAM) verilerine göre şubatta açlık sınırı 9 bin 234 lira, yoksulluk sınırı ise 31 bin 939 lira oldu.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 18:35
Takip Et

BİSAM şubat ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

Şubat ayı açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı. Zirvede süt ve süt ürünleri bulunuyor
+
Aa
-

Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi (BİSAM), 2023 Şubat ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı.

Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarını ifade eden açlık sınırı, şubatta 9 bin 234 TL’ye yükseldi.

Bir ailenin kira, fatura, ulaşım, eğitim, sağlık, giyim gibi aylık tüm harcamalarını kapsayan yoksulluk sınırı ise şubat ayında 31 bin 939 TL’ye ulaştı.

BİSAM verileri, yılın daha ilk ayında (Ocak 2023) açlık sınırın asgari ücreti geçtiğini açıklamıştı. Ocakta açlık sınırı 8 bin 782 lira olarak hesaplanmıştı.

SAĞLIKLI BESLENMENİN AİLEYE MALİYETİ 8 BİN 728 LİRA

Yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 2.385 lira oldu.

Bu değer yetişkin bir kadın için 2.276, 15-18 yaş bir genç için 2.471, 4-6 yaş arası bir çocuk için 1.651 lira olarak öne çıktı.

Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 8 bin 782 lira olarak tespit edildi.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ EN YÜKSEK MALİYET

Günlük harcamalarda Şubat 2023'de en yüksek maliyet grubunu 115,41 liralık harcama gereksinimi ile süt ve süt ürünleri grubu oluşturdu.

Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 53.74 lira olurken; sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı ise 52 liraya ulaştı.

Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 23.4 lira olurken, katı yağ ve sıvı yağ ise 19.5 liralık masraf yapılması gereken ürün grupları oldu.

Yumurta için 7, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 8,84 lira harcama yapılması gerektiği belirtildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
1
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
2
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
3
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
4
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
﻿Süleyman Soylu'dan FETÖ tutuklusuna makam. Barış Pehlivan açıkladı
5
﻿Süleyman Soylu'dan FETÖ tutuklusuna makam. Barış Pehlivan açıkladı
﻿Süleyman Soylu'dan FETÖ tutuklusuna makam. Barış Pehlivan açıkladı
﻿Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
6
﻿Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
﻿Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
7
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
﻿Okul servisi ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı 
﻿Okul servisi ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı 
﻿Okul servisi ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı 
﻿Sivasspor tur için umutlu
﻿Sivasspor tur için umutlu
﻿Sivasspor tur için umutlu
﻿Gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 9 tutuklama
﻿Gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 9 tutuklama
﻿Gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 9 tutuklama
﻿Jesus'un adı geçiyordu. Joachim Löw en ciddi aday
﻿Jesus'un adı geçiyordu. Joachim Löw en ciddi aday
﻿Jesus'un adı geçiyordu. Joachim Löw en ciddi aday
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.