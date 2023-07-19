Bisiklet sürücüleri Bostancı’da eylem yaptı

Bostancı'da toplanan bisikletliler, trafik kazalarında hayatını kaybeden arkadaşları için eylem yaptı.

Bisiklet sporcuları, Kadıköy Bostancı’da Doğanay Güzelgün’ün hayatı kaybettiği yerde bir araya gelerek kazaya tepki gösterdi.

Güzelgün’e çarparak öldüren sürücünün yakalanmasını isteyen bisiklet sporcuları Kadıköy-Pendik arasındaki sahil yolunda yeni önlemlerin alınmasını istedi.

Bostancı sahil yolu Turkut Özal Bulvarı'nda alkolü ve uyuşturucu etkisindeki Temel Ü.’nün çarparak hayattan kopardığı 51 yaşındaki bisiklet sporcusu Doğanay Güzelgün’ün arkadaşları, kazanın yaşandığı yerde bir araya gelerek kazaya tepki gösterdi. Yaklaşık 500 bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün’ü hayattan koparak kazanın tekrarlanmaması için yetkililerin önlem alınmasını istedi. Grup açıklamanın ardından Doğanay Güzelgün’ün öldüğü yere karanfil ve çiçek bırakıldı.

Grup adına konuşan Tufan Sağnak, “Bu olay sadece bir bisikletlinin ölümüne yol açan cinayet değil, bu ülkede yaşayan tüm canlıların can güvenliğinin ihlalidir. Kamu güvenliği açısından en ufak bir ihmal dahi varsa ivedilikle soruşturulması gerekmektedir. Dün burada Doğanay abimiz öldü. Dün burada bir canımızı yitirdik. Bu durum yarın, başka bir ailenin, bir çocuğun, bir yayanın, bir kedi veya bir köpeğin de başına gelebilir. Hiçbir hayat diğerinden daha değersiz değildir” diyerek, tüm sahil yolunda caydırıcı önlemlerin alınmasını istedi.